خبيرة أبراج: خيانة عظمى تنتظر أردوغان في 2020 (فيديو)

قالت جنى عطايا، خبيرة علم الفلك والأبراج والأرقام، إن عام 2020 سيكون من أروع الأعوام لمصر، وسيجعلها حاضنة للعالم، وسيكون فاتحة للخير على بلادنا.



وأضافت عطايا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سنة 2019 كانت تحمل رقم 3 وتعنى في علم الأرقام إنجازات وتقدم، وكذلك تحقيق الأمنيات وكانت سبب نهضة وفكر جديد لكل العالم وهو عام جيد جدً".



وأكدت أن "2020 هو عام صعود لمصر وطالبت المصريين باستقبال 2020 بالحب حتى تبادل السنة الجديدة الناس بالحب".



وأوضحت أن تركيا في دائرة سوداء منذ عامين وتتسع على رئيسها رجب طيب أردوغان والقادم أسوأ له ولبلده وهناك خيانة عظمى من أقرب الناس إليه ستنكشف في 2020، مطالبة المستثمرين بسحب أموالهم من تركيا لسرعة النجاة من الكارثة العظمي التي تنتظرها خلال 13 يوما.



وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أن موقف قطر في علم الأبراج يتلخص في "أنه لا دولة ترفع شأنها بالأسحار، والسحر سينقلب على الساحر، وخزائن تميم ستنفد ماديًا ونفسيًا ومن كل شىء في العام المقبل".