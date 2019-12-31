-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبيرة أبراج: خيانة عظمى تنتظر أردوغان في 2020 (فيديو)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:59 م
أبراج
أبراج
سناء إسماعيل
طباعة
قالت جنى عطايا، خبيرة علم الفلك والأبراج والأرقام، إن عام 2020 سيكون من أروع الأعوام لمصر، وسيجعلها حاضنة للعالم، وسيكون فاتحة للخير على بلادنا.

وأضافت عطايا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سنة 2019 كانت تحمل رقم 3 وتعنى في علم الأرقام إنجازات وتقدم، وكذلك تحقيق الأمنيات وكانت سبب نهضة وفكر جديد لكل العالم وهو عام جيد جدً".

وأكدت أن "2020 هو عام صعود لمصر وطالبت المصريين باستقبال 2020 بالحب حتى تبادل السنة الجديدة الناس بالحب".

وأوضحت أن تركيا في دائرة سوداء منذ عامين وتتسع على رئيسها رجب طيب أردوغان والقادم أسوأ له ولبلده وهناك خيانة عظمى من أقرب الناس إليه ستنكشف في 2020، مطالبة المستثمرين بسحب أموالهم من تركيا لسرعة النجاة من الكارثة العظمي التي تنتظرها خلال 13 يوما.

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أن موقف قطر في علم الأبراج يتلخص في "أنه لا دولة ترفع شأنها بالأسحار، والسحر سينقلب على الساحر، وخزائن تميم ستنفد ماديًا ونفسيًا ومن كل شىء في العام المقبل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"أردوغان" و"تميم" يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين بلديهما

حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 25 ديسمبر 2018

Astrology and Horoscopes Premium تعلم الأبراج

من تاريخ ميلادك.. تعرف على برجك الهندى وصفاته

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

«شيطان العام».. لماذا استحق أيمن نور اللقب عن مجمل أعماله فى 2019؟

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

منذ ساعتين و 25 دقيقة

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

منذ يوم

قصة «عارية ليفربول» في الأهرامات: نشرت الفيديو وطارت لموسكو

الصور

image description

أقباط بورسعيد يشاركون في قداس رأس السنة الميلادية (صور)

image description

مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس

image description

مواطنون يحتفلون برأس السنة بمحيط أشجار «كريسماس» في بورسعيد (صور)

image description

محافظ الغربية: نقل رئيس الوحدة المحلية بالشين لسوء الأداء

image description

أسعار بابا نويل و«شجرة الميلاد» بالمحلات (صور)

الأكثر قراءة

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

إصابة 3 في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

«2000 دولار شهريًا».. القصة الكاملة لمرتزقة أردوغان في ليبيا

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

دراسة: السكريات تفرز هرمونات منبه تدفعك للاستيقاظ

أعراض خطيرة للأحذية الرياضية الحديثة

احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين تتوقف على سلوك المدخن

الرئيس نيوز

انتصار السيسى: كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا

14 مظليا يحلقون فى محيط برج خليفة احتفالا بالعام الجديد 2020

توقف حركة القطارات بالإسكندرية بعد حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص

السيسى للشعب المصرى: آمالى أن يكون العام الجديد عام خير وبناء وتماسك

منوعات

أفضل رسائل مواقع التواصل الاجتماعي للتهنئة بالعام الجديد

أفضل 4 أدعية لاستقبال 2020: «اللهم لا تفجعنا بفقد أحد»

10 طرق.. كيف تستقبل 2020 بإيجابية؟

طالبة روسية.. تعرف على شبيهة "جينيفر لوبيز"

كشكول

احتفالية بمناسبة العام الجديد للطلاب الوافدين بالمركز الثقافي المصري

هل تستطيع الجامعات تطبيق النظام الإلكتروني؟ طلاب وأساتذة يجيبون

بالصور.. التعليم الفني بأسيوط ينفذ مبادرة لتجميل الشوارع

وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب مهارات اللغة الفرنسية بالمديرية

إسلام سياسي

شيخ الطريقة الكركرية يبدأ رحلته الدعوية فى فرنسا بحضور مريدى ومريدات الطريقة

فى أول تصريح له..«أبوالعزائم»: الشباب المطالبين بإسقاط الأعلى للصوفية "مغيبون وسنحاسبهم بالقانون"

العراق: مقتل 7 من تنظيم داعش فى منطقة الجزيرة

متزعم الحراك الصوفى: حملة اسقاط "الأعلى للصوفية" تهدف لإعادة التصوف لمكانته الحقيقية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

إصدار أول كتيب يترجم اللغة النوبية إلى 3 لغات

ثقافة المنيا تحتفل بالعام الميلادي الجديد (صور)

حصاد «الأوبرا والتنمية الثقافية وأكاديمية الفنون» في 2019

أسماء الفائزين في جوائز صالون الشباب الدورة 30

صفحتنا ع الفيس بوك