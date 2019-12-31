الأنبا غبريال يترأس صلوات 2020 بـ«عذراء بني سويف»

يترأس الأنبا غبريال، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف، الثلاثاء، صلوات رأس السنة الميلادية بكنيسة السيدة العذراء مريم بني سويف.



ويشاركه صلوات رأس السنة كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية، يعقبها صلاة تسبحة كيهك بمشاركة نيافته.



على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.