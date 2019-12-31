أقباط بورسعيد يشاركون في قداس رأس السنة الميلادية (صور)

شارك مسيحيو محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، في قداس رأس السنة الميلادية، ضمن الاحتفال بأعياد رأس السنة بكافة كنائس المحافظة.



ورصدت "الدستور" القداس داخل كنيسة الأنبا بيشوى، والذي قدمت الكنيسة خلاله مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة.



وكثفت قوات مديرية الأمن من تواجدها بمحيط كنائس المحافظة المختلفة والكاتدرائية بشارع 23 يوليو لتأمين القداس، في ظل انتشار خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية على أبواب الكنائس والشوارع الجانبية المحيطة بها، ووضعت مديرية الأمن بوابة الكترونية على بوابات الكنائس الرئيسية، وحظرت إدارة المرور تواجد أي سيارات بمحيطها من خلال كردون أمني بمحيطها، وأغلقت كافة الشوارع الجانبية المحيطة بالكنائس، كما جابت عدد من الدوريات كافة أحياء شوارع المدينة الساحلية لفرض السيطرة الأمنية.