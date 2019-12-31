الأنبا يؤانس يشارك باحتفالات رأس السنة في أسيوط

يشارك الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، في صلوات رأس السنة الميلادية بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.



وتضم صلوات رأس السنة عدة فقرات روحية، من بينها تراتيل قبطية، وعرض مسرحية بمشاركة كهنة وشمامسة الكنيسة.



على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

