عالم فلك: عداء شديد في 2020 بسبب «المريخ»

قال سيد الشيمي خبير علم الفلك والأبراج، إن العالم يشهد في 2020 أحداثا فلكية مهمة أبرزها كسوفان للشمس، الأول جزئي في 26 يونيو، تأثيره ضعيف، وكسوف كلي في 14 ديسمبر.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "2020 مليء بالأحداث الفلكية حيث يشهد اقتران زحل والمشتري في 21 ديسمبر، وهو لم يحدث من عام 2000، وهذا تأثيره أكبر على الدول والشعوب والملل والأديان".



وأردف: "يوجد تفاؤل في هذه السنة، رغم أن المريخ موجود في بروج قوية يجعل العداء بين الناس شديدا".