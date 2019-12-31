محافظ الأقصر يهنئ السيسي بالعام الجديد

بعث مصطفى ألهم، محافظ الأقصر ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020.



وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن شعب وقيادات محافظة الأقصر، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.



كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسادة الوزراء والمحافظين.