الأنبا أغاثون يشارك في احتفالات رأس السنة بمغاغة

يشارك الأنبا أغاثون، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة والعدوى وتوابعها بالمنيا في احتفالية رأس السنة بمطرانية مغاغة.



وتحتفل المطرانية برأس السنة الميلادية من خلال عدة فقرات روحية بدأتها بصلوات العشية، ثم فقرات التراتيل والعروض المسرحية.



على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.