Netflix تختار سيوة لتصوير «الإسكندر الأعظم»

تبدأ شبكة Netflix العالمية تصوير مسلسلها الجديد Alexander the Great "الإسكندر الأعظم" للنجم البريطاني Ben Whishaw من مصر وتحديدًا من واحة سيوة بالصحراء الغربية.



ووقع اختيار الشبكة العالمية على المخرج jack holands لإخراج المسلسل الجديد، ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة في الفترة من 23 - 26 يناير المقبل، لإجراء بعض المقابلات والمعاينات، ومن المقرر بدء التصوير فبراير القادم، على أن يكون بين سيوة والمغرب.



وتعاقدت الشبكة مع عدد من الصُناع المميزين في المجال الفني في مصر ومنهم المنتج الفني مجدي نور وخالد صفوت لتولي جميع الشئون الفنية على أن يشترك عدد من الممثلين المصريين الشباب خريجي ستديو التمثيل الخاص بالفنان حسام داغر.