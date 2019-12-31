الأنبا بافلي: 2020 هو عام العطاء والتغيير والشكر

قال الأنبا بافلي، رئيس قطاع كنائس شرق الإسكندرية، إن هذا العام سنطلق عليه عام الشكر والعطاء والتغيير، ويجب أن نتعلم في 2020 أن نشكر ربنا في كل حال سواء في الضيق أو الفرح.



وأضاف الأنبا خلال العظة التي ألقاها بقداس رأس السنة، بحضور البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أن عام العطاء يجب أن تكون الخدمة دون مقابل.



وأشار إلى أن الصفة الثالثة في هذا العام هي التغيير، موضحا أن في كل البشر بهم صفة سيئة أو ضعف، يجب أن يعمل على تغييرها.



يذكر أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترأس قداس ليلة رأس السنة الميلادية بكاتدرائية الإسكندرية.



وعززت قوات الأمن بالإسكندرية من إجراءات تأمين الكاتدرائية من الآن بالتعاون مع قوات الجيش إذ تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية بالإسكندرية.