أسقف المنيا يترأس تسبحة كيهك بكنيسة الأنبا أنطونيوس

يترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، اليوم، تسبحة كيهك بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس المنيا.



ويشارك نيافته بصلوات القداس الإلهي عقب انتهاء صلوات التسبحة الكيهكية صباح غد الأربعاء، بمشاركة وشمامسة وخدام الكنيسة.



على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.