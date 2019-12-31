فترة مسائية للشهر العقاري طوال أيام الأسبوع

أصدر المستشار عمر مروان قرارًا بالعمل في مصلحة الشهر العقاري فترة مسائية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، لحل مشكلة التكدس.





وينص القرار الذي حمل رقم 10645 لسنة 2019 على «بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للعمل بمصلحة الشهر العقاري، تعمل المصلحة فترة إضافية لمدة 3 ساعات من الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة السابعة والنصف مساءً طوال أيام الأسبوع صيفًا وشتاءً، مقابل 75 جنيه للاعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي و60 جنيهًا للموظفين الكتابيين والفنيين، و51 جنيه لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد».