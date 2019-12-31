سولاف درويش: التدخل العسكري في ليبيا مرفوض شكلًا وموضوعَا

استنكرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الاثنين، مذكرة التدخل العسكري في ليبيا، وإرسال قوات تركية إلى ليبيا، مؤكدة أن التدخل العسكري في ليبيا مرفوض شكلًا وموضوعَا.



وأضافت "درويش" -في بيان لها- أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد "أن الدولة القوية تحترم، وأن قوة الدول فى وحدتها صف واحد"، لافتة إلى أنه لم يمر على كلمات الرئيس إلا أيام، وعلى الشعب المصرى أن يفطن للمؤامرة الكبيرة ومن تحذيرات السيد الرئيس للمصريين.



وأضافت وكيل اللجنة، أن جامعة الدولة لن تسمح بأي شكل من الأشكال استغلال تركيا لليبيا الشقيقة وجعلها قاعدة لانطلاق الإرهابيين للقيام بعملياتهم الهدامة الخسيسة بهدف زعزعة استقرار.



وتابعت: "الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا تستهدف تسليح الميليشيات الإرهابية بدولة ليبيا بعد الانجازات والهزائم المُتتالية للجيش الليبي بمعركة طرابلس"، مُشيرة إلى أن تركيا تحت قيادة أردوغان تتبع سياسة مُخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية تقوم على التدخل السافر في شئون الدول ذات السيادة.