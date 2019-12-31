إصدار أول كتيب يترجم اللغة النوبية إلى 3 لغات

أعلنت مبادرة "كوما وايدي" برئاسة حفصة أمبركاب وفاطمة عدار، إصدار أول كتيب يترجم اللغة النوبية لعدة لغات أبرزها "العربية والإنجليزية والأسبانية" ضمن برنامج تنمية أبناء الصعيد، وتحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وقام مؤسسو المبادرة بتجميع كافة الكلمات والمصطلحات النوبية التاريخية والقديمة من كبار السن ومشايخ القرى أثناء جولاتهم الميدانية بين قرى النوبة المختلفة بأسوان، بهدف الحفاظ على تراث النوبة العريق ولغتها العظيمة، بتوثيق وإصدار أفلام تسجيلية عن كل ما يخص النوبة، مما يترتب عليه إحداث دعاية غير مباشرة للسياحة بأسوان.



ونال الكُتيب بعد إصداره، استحسان المنشآت السياحة بأسوان، لما يتضمنه من معاني للكلمات النوبية لعدة لغات، في أول جولة تقوم بها فتيات المبادرة لإظهار التراث النوبي.