بكري مهاجمًا الجامعة العربية: اطردوا سفراء السراج

‏قال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن بيان الجامعة العربية جاء دون مستوى التحديات المفروضة على ليبيا والأمة العربية، مضيفًا أن البرنامج ينطلق من مرجعية اتفاق الصخيرات الذي سقط منذ 2017، وكان سببًا فيما تعانيه ليبيا من أزمات حتى اليوم.



أضاف بكري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر «تويتر»، أنّ البيان عجز حتى عن توجيه اللوم لحكومة فايز السراج، ولم يذكر تركيا كطرف معتد، وإنما ‏اكتفى بعبارات باهتة وكان الأجدى به أن يعترف بالحكومة المؤقتة التي وافق عليها مجلس النواب الليبي المنتخب وأن يطرد سفراء السراج من بلداننا أسوة باليونان.