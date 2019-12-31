اتهام جنرال صربي سابق بالتورط في مذبحة سريبرينيتسا

اتهم المدعي العام لجرائم الحرب في البوسنة الثلاثاء، جنرالًا صربيًا سابقًا بالتورط في مذبحة عام 1995 بمدينة سريبرينيتسا شرقي البلاد.



أوضح بيان للمدعي العام في البوسنة، حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم، أن "ميلومير سافتشيتش" قدّم الدعم عمدًا لقائد جيش صرب البوسنة السابق راتكو ملاديتش وآخرين خلال مذبحة سريبرينيتسا، مضيفًا: أنه متهم بقيادة قوات كانت مكلفة بالقبض على مئات المسلمين البوسنيين وسجنهم وقتلهم في كثير من المواقع بالقرب من مدينة سريبرينيتسا.



وأكد المدعي العام البوسني أن سافتشيتش متهم بارتكاب عمل إجرامي بتقديمه الدعم للمذبحة، وهو ما نفاه الأخير في بيان بُثّ على شبكة التلفزيون البوسني.



وقتل أكثر من 8 آلاف من مسلمي البوسنة، من بينهم أطفال، عندما هاجمت القوات البوسنية الصربية سريبرينيتسا في يوليو عام 1995 خلال الحرب.