مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس

تفقد اللواء هشام خطاب، مدير أمن محافظة بورسعيد، مساء اليوم، قوات تأمين قداس رأس السنة الميلادية، ضمن الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.



واطلع مدير الأمن على مدى تنفيذ خطط تأمين الكنائس، متفقدا نقاط التفتيش الأمنية بمداخل الكنائس والخدمات المعينة على الطرق الرئيسية والخدمات المرورية، وقام بتوعية الضباط والأفراد بالظروف الراهنة والتحديات الحالية، ووجه بتطبيق القانون بكل حسم مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان.



وكثفت قوات مديرية الأمن من تواجدها بمحيط كنائس المحافظة المختلفة والكاتدرائية بشارع 23 يوليو لتأمين القداس، في ظل انتشار لخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية على أبواب الكنائس والشوارع الجانبية المحيطة بها، ووضعت مديرية الأمن بوابة الكترونية على بوابات الكنائس الرئيسية، وحظرت إدارة المرور تواجد أي سيارات بمحيطها من خلال كردون أمني بمحيطها، وأغلقت كافة الشوارع الجانبية المحيطة بالكنائس، كما جابت عدد من الدوريات كافة أحياء شوارع المدينة الساحلية لفرض السيطرة الأمنية.