أفضل رسائل مواقع التواصل الاجتماعي للتهنئة بالعام الجديد

قبل ساعات قليلة من نهاية العام واستقبال عام جديد مميز 2020، يتبادل الجميع التهنئة، كما تسيطر "بوستات" التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.



وبالرغم من تزاحم الآراء بين مؤيد ومعارض للاحتفال بذكرى العام الجديد، ولكن هي أفضل الطرق التي يمكن من خلالها مشاركة مشاعر الفرحة، وتعتبر احتفالات السنة الجديدة 2020 هي أكثر المناسبات التي يتشارك فيها الأصدقاء والأقارب أجمل المشاعر.



إليك أفضل الرسائل تهنئة الأصدقاء والأقارب بالعام الجديد 2020 تداولها مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":



"وأخيرا داخلين على 2020 وسنة بتمشي وبيجي وراها سنة جديدة كل سنة بكتب بوست وبكون متفائلة بالسنة وواثقة دايما إن ربنا شايل كل خير وبرده سنادي متفائلة وواثقة في ربنا جدا".



"سنة جديدة على الأبواب 2020 يا رب ما نشوفش فيها أحزان ولا نفقد فيها أحباب ونعيش في هدوء وسلام وأمان جديدة... سنة 2020".



"الحظ الحلو ببدء سنة جديدة وأنت معي بقلبي غير كل البشر الحمدلله ألف مرة، الله يديمك معي بكل سنيني".



"مع آخر لحظات نطفي شموع ونتمنى لكم سنة حب جديدة بلا دموع".



"الله يسرع الليالي والأيام.. الوقت يجري والليالي سريعة.. باقي قليل وتنطوي صفحة العام".