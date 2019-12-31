البابا تواضروس يترأس احتفالات رأس السنة بالإسكندرية (فيديو)

ترأس، مساء الثلاثاء، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة ليلة رأس السنة الميلادية بكاتدرائية المرقسية الإسكندرية.



من المقرر أن يترأس البابا تواضروس، صباح غدٍ، صلاة القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها في إطار احتفالات الكنائس برأس السنة الميلادية.



من ناحيه أخرى، تحتفل الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة برأس السنة الميلادية؛ مساء الثلاثاء؛ بمقر الكنيسة في السابعة مساءً ويستمر حتى التاسعة مساءً.



ويشارك فريق ترانيم الكنيسة وخدمة الكلمة في الفعاليات على أن يلقي كلمة الحفل القس سامح موريس.



على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.