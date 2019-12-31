البابا تواضروس يصل لمرقسية الإسكندرية لترأس قداس عيد الميلاد

وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية ليترأس قداس ليلة رأس السنة في الكنيسة.



وسيقيم البابا قداسًا إلهيًا صباح الأربعاء، بمشاركة أساقفة الإسكندرية، الأنبا بافلي، والأنبا إيلاريون، والأنبا هيرمينا، ووكيل البطريركية بالإسكندرية والقس إبرام إيميل.



يذكر أن قوات الأمن بالإسكندرية عززت من إجراءات تأمين الكاتدرائية من الآن بالتعاون مع قوات الجيش، إذ تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية بالإسكندرية.



وتوافد أعداد كبيرة إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، لحضور قداس ليلة رأس السنة.



وعلى جانب آخر تحيي كنيسة القديسين بالإسكندرية الذكرى السنوية التاسعة لحادث انفجار الكنيسة.