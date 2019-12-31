حركة تداول السفن بميناء دمياط

قال ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من الحاويات 764 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 376 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1572 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 70837 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53922 طنا.



واستقبل الميناء اليوم الثلاثاء سفينتي حاويات و11 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و9 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة و6100 طن يوريا و2000 طن ملح و4980 طن فوسفات و2400 طن كسب صويا و481 طن أسمنت و7923 طن رمل و826 طن مولاس.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5100 طن قمح و3000 طن حديد و11000 طن خرده و997 طن خشب و13691 طن فول صب و2730 طن مواسير و5000 طن ذرة.‎



وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2668 طن قمح، في حين غادر عدد 1214 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 57058 من البضائع العامة، منها عدد 147 سيارة نقل محملة بـ 6591 طن قمح.