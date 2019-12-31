سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

كشفت تحريات مباحث القاهرة، عن تفاصيل مصرع طفل بفرقة الموسيقار سليم سحاب علي يد زميله داخل دار أيتام فى المعادي، وتبين أنه أثناء اللهو معًا سقط المجنى عليه على سيخ حديد اخترق قلبه وفارق الحياة في الحال.



وأشارت التحريات، إلى أن المجنى عليه وزميله دائمًا يلهوان معًا داخل الدار، وأثناء اللهو دفع المتهم زميله فسقط على سيخ حديدى بالدار فاخترق قلبه مما أسفر عن مصرعه.



كان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغًا من دار أيتام بدائرة القسم، تفيد بمصرع أحد النزلاء إثر سقوطه على سيخ حديدى بالدار، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 17 عامًا، عضو فى فرقة الموسيقار سليم سحاب، مخترق جسده سيخ حديدى، تم نقله إلى المشرحة.



وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال مسئولى الدار وشهود العيان، تبين أن الضحية والمتهم نزيلان بدار الأيتام، وأنه أثناء لهو المجنى عليه وزميله داخل الدار، دفعه المتهم زميله، فسقط على سيخ حديدى بالدار، فاخترق قلبه، ما أسفر عن مصرعه.



تحفظ رجال المباحث على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.