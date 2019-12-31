-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أفضل 4 أدعية لاستقبال 2020: «اللهم لا تفجعنا بفقد أحد»

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
ساعات ويودع الجميع العام الماضى ويستعد لاستقبال العالم الجديد المميز 2020، وتمتلئ الشوارع بالعديد من الوان المبهجة والزينة وشجرة الكريسماس المميزة، لاستقبال عام جديد.

وبجانب الاحتفالات والبهجة التى يشهدها العالم، أوضح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أنه من المستحب الدعاء لاستقبال عام جديد مليئ بالبركة والخير.

إليك عدد من الأدعية لاستقبال عام جديد:
ربنا احفظ لنا منْ حولنا ولا تحرمنا قريبْ ولا بعيد، واكتبْ لنا يا اللَّه فيْ السنة آلقادمهْ فرحة، تغيرْ بهآ مجرىَ حياتنا إلى الأبدْ.. اللھم آمين.

اللهُم إني أستودعك سنة مضت فأغفر لي، وترحمني وتعفو عني وان تُبارك لي في أيامي القادِمة وتصلح نفسي وتُيسر أمري.. يارب لا تفجعني بفقد أحد، ربي إحفظ لي منْ حولي ولا تحرمني قريبْا ۆلا بعيدًا.. اللھم آمين.

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته أنا ولم تنسه أنت وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرئتي عليك اللهم أستغفرك منه فاغفر لي.

الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل جديدة لمبادرة منحة الـ1250 جنيهًا ببطاقة التموين (مستند)

منذ ساعة و نصف

«شيطان العام».. لماذا استحق أيمن نور اللقب عن مجمل أعماله فى 2019؟

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

منذ حوالي 3 ساعات

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: «هو أنا قاتلك قتيل.. عايز مني إيه»

الصور

image description

مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس

image description

مواطنون يحتفلون برأس السنة بمحيط أشجار «كريسماس» في بورسعيد (صور)

image description

محافظ الغربية: نقل رئيس الوحدة المحلية بالشين لسوء الأداء

image description

أسعار بابا نويل و«شجرة الميلاد» بالمحلات (صور)

image description

شباب وسط البلد يستقبلون عام 2020 بـ«السيلفى» مع «بابا نويل»

الأكثر قراءة

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: «هو أنا قاتلك قتيل.. عايز مني إيه»

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

دراسة: السكريات تفرز هرمونات منبه تدفعك للاستيقاظ

أعراض خطيرة للأحذية الرياضية الحديثة

احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين تتوقف على سلوك المدخن

الرئيس نيوز

صور.. تواصل احتفالات ليلة رأس السنة فى كل عواصم العالم

محمود العسيلي يصدم شابا بسيارته أمام الأوبرا

مباشر .. احتفالات رأس السنة في دبي

عادل إمام في معرض الكتاب 2000: اسمي أهم من لقب "الزعيم".. وهذا رأيي في أمريكا (1- 3)

منوعات

أفضل رسائل مواقع التواصل الاجتماعي للتهنئة بالعام الجديد

أفضل 4 أدعية لاستقبال 2020: «اللهم لا تفجعنا بفقد أحد»

10 طرق.. كيف تستقبل 2020 بإيجابية؟

طالبة روسية.. تعرف على شبيهة "جينيفر لوبيز"

كشكول

احتفالية بمناسبة العام الجديد للطلاب الوافدين بالمركز الثقافي المصري

هل تستطيع الجامعات تطبيق النظام الإلكتروني؟ طلاب وأساتذة يجيبون

بالصور.. التعليم الفني بأسيوط ينفذ مبادرة لتجميل الشوارع

وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب مهارات اللغة الفرنسية بالمديرية

إسلام سياسي

فى أول تصريح له..«أبوالعزائم»: الشباب المطالبين بإسقاط الأعلى للصوفية "مغيبون وسنحاسبهم بالقانون"

العراق: مقتل 7 من تنظيم داعش فى منطقة الجزيرة

متزعم الحراك الصوفى: حملة اسقاط "الأعلى للصوفية" تهدف لإعادة التصوف لمكانته الحقيقية

القصة الكاملة لمحاولات التمرد على المجلس الأعلى للصوفية فى مصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

عالية ممدوح: أغلب سرديات تاريخنا الحديث «مزور وعبيط».. وعلى الروائى مواجهة ذلك بالوثائق

«قدام قبر أبويا بحس براحة».. ديوان جديد للسعيد المصري

«حلوة الشوارع كدا» ديوان جديد لـ أشرف عبدالهادي

«قبل ما تشوفك عينيا» ديوان جديد لمصطفى عبد الرحمن

صفحتنا ع الفيس بوك