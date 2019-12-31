أفضل 4 أدعية لاستقبال 2020: «اللهم لا تفجعنا بفقد أحد»

ساعات ويودع الجميع العام الماضى ويستعد لاستقبال العالم الجديد المميز 2020، وتمتلئ الشوارع بالعديد من الوان المبهجة والزينة وشجرة الكريسماس المميزة، لاستقبال عام جديد.



وبجانب الاحتفالات والبهجة التى يشهدها العالم، أوضح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أنه من المستحب الدعاء لاستقبال عام جديد مليئ بالبركة والخير.



إليك عدد من الأدعية لاستقبال عام جديد:

ربنا احفظ لنا منْ حولنا ولا تحرمنا قريبْ ولا بعيد، واكتبْ لنا يا اللَّه فيْ السنة آلقادمهْ فرحة، تغيرْ بهآ مجرىَ حياتنا إلى الأبدْ.. اللھم آمين.



اللهُم إني أستودعك سنة مضت فأغفر لي، وترحمني وتعفو عني وان تُبارك لي في أيامي القادِمة وتصلح نفسي وتُيسر أمري.. يارب لا تفجعني بفقد أحد، ربي إحفظ لي منْ حولي ولا تحرمني قريبْا ۆلا بعيدًا.. اللھم آمين.



اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته أنا ولم تنسه أنت وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرئتي عليك اللهم أستغفرك منه فاغفر لي.



الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.