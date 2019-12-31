مصدر يكشف خط سير وزير الزراعة في رأس السنة

كشف مصدر مسؤول بمكتب وزير الزراعة أن السيد القصير حضر اليوم اجتماع إحدى اللجان في مجلس الوزراء، وعقب الاجتماع عاد إلى مكتبه؛ لمباشرة مهامه في لقاء قيادات الوزارة، للتباحث في الملفات المكلفين بها ومدى جديتهم في سرعة تنفيذها، خاصة المشروعات المكلف بها وزير الزراعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن وزير الزراعة ظلّ في مكتبه حتى الثامنة من مساء ليلة رأس السنة وأن هذا اليوم كان هادئًا ولم يشهد أي لقاءات خارجية أو مقابلة ضيوف.



أضاف وزير الزراعة أن «القصير» فور انتهاء عمله غادر مباشرة إلى منزله، مؤكدًا أن الوزير لن يذهب إلى احتفالات رأس السنة الجديدة أو حتى قبول عزومات خارجية.



تابع المصدر أن قيادات وزارة الزراعة جميعهم تواجدوا في الوزارة حتى ساعات متأخرة بالوزارة تحسبًا لأي تكليفات جديدة من وزير الزراعة، كما أن هناك تكليفات بالفعل لقيادات الوزارة بمجموعة من المهام.