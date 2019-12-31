«ويكلى بليتز»: مصر سيطرت على «مدارس الإخوان»

أشاد موقع «ويكلى بليتز» بجهود الحكومة المصرية فى القضاء على التطرف الدينى، فى ظل انهيار التسلسل الهرمى لجماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة ٣٠ يونيو.

وسلط الموقع الضوء على نشاط الجماعة الإرهابية فى نشر أيديولوجيتها عن طريق المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية نجحت فى التصدى لذلك عبر وقف ١٠٧٠ معلمًا فى أكتوبر الماضى، بعد محاولتهم نشر الأيديولوجيات المتطرفة بين أطفال المدارس.



وأضاف: «الحكومة المصرية، منذ عام ٢٠١٣، اعتبرت أن المدارس التى تديرها الجماعة تمثل خرقًا للأمن القومى، خاصة أن خريجى هذه المدارس قد يعملون فيما بعد فى مؤسسات مهمة مثل القضاء والشرطة والجيش، لذا فرضت سيطرتها على ١٤٧ مدرسة كانت تديرها جماعة الإخوان، مع استبدال مسئوليها وفرض الحظر على عدد كبير من المؤسسات الأخرى التى امتلكتها الجماعة فى الماضى».



وأشار إلى أن وزارة التعليم المصرية مستمرة فى تحقيقاتها لتخليص المؤسسات التعليمية من المعلمين المتطرفين لحماية الأجيال الجديدة منهم، خاصة بعدما توقفت بعض المدارس الإخوانية عن عزف النشيد الوطنى، فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، وبدأت عزف أناشيد جهادية تابعة للجماعة.



ولفت إلى أن بعض المدارس الإعدادية التى كانت تسيطر عليها الجماعة، فى محافظة الشرقية، قررت، فى عام ٢٠١٦، إلزام الفتيات الصغيرات بالحجاب، ما تسبب فى ضجة كبيرة بين الآباء والأمهات، الذين قدموا شكاوى للمنطقة التعليمية التى اتخذت إجراءاتها ضد هذه المدارس.