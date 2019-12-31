صديق: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة منتصف 2020 (فيديو)

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، حجم إنجازات الصندوق خلال 2019، وخطة العام الجديد.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نودع عام 2019 بعد إنشاء 114 ألف وحدة سكنية في 201 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه، فضلا عن أنه جاري إنشاء 108 آلآف وحدة بتكلفة 10 مليارات جنيه في 156 منطقة عشوائية غير آمنة".



وأضاف أنه من المقرر إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، باستثناء مثلث ماسبيرو، منتصف 2020.

