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فن

إبراهيم فرح يدخل المستشفى فى تركيا.. وأنقرة ترفض إعادته للقاهرة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:29 م
المصرى إبراهيم فرح
المصرى إبراهيم فرح
حسين الجندى
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علمت «الدستور» أن الفنان المصرى إبراهيم فرح تعرض لوعكة صحية بالغة أثناء تصوير الفيلم السينمائى الجديد «ماكو» فى تركيا، ما أدى إلى توقف تصوير العمل، ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وقالت مصادر، إن «فرح لم يتمكن من استكمال تصوير مشاهده فى الفيلم، فى ظل الوعكة الصحية التى تعرض لها، وحاجته إلى راحة تامة ومتابعة طبية دائمة»، مشيرة إلى أن صناع الفيلم حاولوا إعادته إلى القاهرة لاستكمال علاجه هناك، لكن السلطات التركية رفضت تسليمه.

وأبلغ منتج الفيلم نقابة المهن التمثيلية بما حدث، فردت عن طريق الفنانة عفاف رشاد، عضو مجلس إدارة النقابة، قائلة إن الفنان ليس عضوًا بـ«المهن التمثيلية»، ويعمل من خلال تصاريح مؤقتة، مشيرة إلى أنهم حاولوا التوصل لأى شخص من أقاربه.

وأوضحت المصادر: «السلطات التركية اشترطت تسليم الفنان لشخص من أقاربه، ورفضت التعامل مع أى شخص آخر، وهو ما فعلته النقابة بالتواصل مع أهل الفنان».

وتعرض إبراهيم فرح لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها فى «غيبوبة كبدية»، قبل شهور، ونقل حينها إلى العناية المركزة فى أحد مستشفيات القاهرة، قبل أن يتعافى ويسافر مع فريق عمل الفيلم.

وقدم «فرح» مجموعة كبيرة من الأدوار المؤثرة، ورغم صغر مساحتها تركت بصمة واضحة لدى الجمهور، وعلى رأسها شخصية الشيخ الصوفى السودانى «عبدالقادر» فى مسلسل «الخواجة عبدالقادر» مع النجم يحيى الفخرانى، بجانب أدوار أخرى فى «شيخ العرب همام»، و«كفر دلهاب»، و«واحة الغروب»، و«حلاوة الدنيا».

ويواصل صناع فيلم «ماكو» تصوير الفيلم فى تركيا، رغم ما يعانيه من أزمات متعددة، فى مقدمتها اعتذار بعض الفنانين عن عدم تصويره، ومن بينهم الفنانة منة فضالى، بجانب تعرضه للهجوم بسبب تصويره فى تركيا، إضافة إلى وجود فنان تركى فى الفيلم، وهو الممثل مراد يلدريم.

«ماكو» من بطولة بسمة، وناهد السباعى، ونيقولا معوض، وسارة الشامى، وعمرو وهبة، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، وهو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، هى قصة غرق العبارة «سالم إكسبريس» الشهيرة.

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