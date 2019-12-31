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فن

هند وعز مسلسل رمضاني.. والتصوير أواخر يناير

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:27 م
هند وعز
هند وعز
دعاء عبدالمقصود
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تعاقدت شركة «سينرجى» مع النجمة هند صبرى للعب دور البطولة فى المسلسل الرمضانى الجديد للنجم أحمد عز، الذى لم تستقر الشركة المنتجة على اسمه النهائى حتى الآن.

ويعيد العمل هند للدراما التليفزيونية بعد غياب منذ آخر أعمالها «حلاوة الدنيا» الذى قدمته فى رمضان ٢٠١٧، وتأجيل «الجميلة والسلطان» الذى كان من المفترض أن تقدمه فى رمضان ٢٠١٨ قبل أن يتم إلغاء الفكرة بشكل نهائى.

وقالت مصادر بفريق العمل إن هند صبرى لم تتردد فى الموافقة على لعب دور البطولة النسائية فى المسلسل، رغم تقديمها عددًا من البطولات المطلقة فى المواسم الرمضانية على مدار السنوات الماضية، وذلك لرغبتها فى تقديم عمل درامى قوى مع «عز» و«سينرجى».

أضافت: «هند تحمست جدًا للفكرة، وقررت الانتقال إلى الإقامة فى مصر بشكل مؤقت، خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لبدء تصوير العمل نهاية يناير الجارى، وذلك عقب انتهاء الفنان أحمد عز من ارتباطاته الفنية».

وبينت المصادر أن نجاح فيلم «الممر»، الذى شاركت فيه «هند» مع «عز»، دفع المنتج تامر مرسى للاستعانة بها فى بطولة المسلسل، رغم ترشيح أسماء عديدة من نجمات الصف الأول، وذلك استثمارًا للنجاح الفنى بينها وبين «عز» خلال الفترة الماضية، ووجود «كيميا» فنية بينهما.

وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية المأخوذة من ملفات المخابرات، وتفرض الشركة المنتجة إطارًا من السرية التامة على قصة العمل الذى تراهن عليه فى الموسم الرمضانى المقبل، وانتهى السيناريست باهر دويدار من كتابة الحلقات الخمس الأولى منه، بالتزامن مع كتابته الحلقات الأخيرة من مسلسل «الاختيار» للنجم أمير كرارة.

ولم يستقر «سينرجى» و«دويدار» على اسم نهائى للعمل حتى الآن، ويجريان جلسات عمل مكثفة مع المخرج أحمد علاء للوقوف على التفاصيل الأولية للمسلسل واختيار باقى الأبطال، مع إعلان القائمة الكاملة لهم فور إنهاء التعاقدات، التى ستضم فنانين عربًا وعددًا من ضيوف الشرف.

ويسعى المخرج أحمد علاء للحصول على التصاريح اللازمة للتصوير داخل وخارج مصر، خاصة أن معظم مشاهد المسلسل سيتم تصويرها فى عدد من الدول الأوروبية والعربية، وتعاقدت الجهة المنتجة مع فريق محترف فى تصميم مشاهد «الأكشن» لتنفيذها فى المسلسل. من جهته، قرر أحمد عز التفرغ بشكل تام لتصوير المسلسل نهاية يناير الجارى، بعد إنهاء المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد «العارف»، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تأجيل تصوير مشاهده فى فيلمه الآخر «كيرة والجن»، الذى يشارك فى بطولته مع النجم كريم عبدالعزيز.

واتفقت الشركة المنتجة مع المخرج شريف عرفة على كتابة الجزء الثانى من فيلم «الممر»، على أن يتم تأجيل تصويره إلى عام ٢٠٢١، لحين انتهاء «عز» و«صبرى» من تصوير المسلسل سالف الذكر.

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