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فن

مؤلفة «حواديت الشانزليزيه»: استعنت بأقاربى الكبار في الكتابة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:26 م
نهى سعيد
نهى سعيد
منار إبراهيم
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عبرت نهى سعيد، مؤلفة مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التى تلقتها حول العمل الذى يعرض حاليًا عبر قناتى «ON E» و«ON DRAMA».
وقالت إنها تفاءلت بنجاحه أثناء فترة كتابته، وذلك بفضل أحداثه الجديدة على الدراما المصرية، حيث لم تحظ فترة الخمسينيات على اهتمام من التليفزيون أو السينما منذ فترة طويلة، ما زاد من حماسها لخروج العمل إلى النور.
وأضافت «نهى» لـ«الدستور»: «تحمست لكتابة المسلسل بمشاركة المؤلف أيمن سليمان، وعندما عُرض السيناريو على المخرج مرقس عادل، تحمس هو الآخر فور قراءته له، واستغرق تحضير العمل أكثر من ٦ أشهر، ثم عرضناه على شركة سينرجى المنتجة».
وواصلت: «رحبت الشركة المنتجة بالعمل، على الرغم من صغر سن الكاتبين وتجربتهما الأولى فى عالم الدراما، بالإضافة إلى المخرج الذى يخرج عملًا دراميًا كاملًا لأول مرة هو الآخر»، مشددة على أن «سينرجى» وقفت بجانبهم ووفرت لهم كل الإمكانيات التى ساعدت على نجاح العمل بالشكل الذى يليق به.
وبينت أنها حرصت على أن تكون الأحداث واقعية دون تخيلات، وركزت على نقطة «الصدفة» التى من الممكن أن تجمع شخصين ليست لهما علاقة ببعضهما البعض فى مكان ما دون أى لفت انتباه. وتابعت: «اهتممت بالتعرف أكثر على هذه الفترة الزمنية، من خلال شخصيات حقيقية بحياتى الشخصية، مثل والدى وأقاربى الذين عاشوا أجواء تلك الفترة، بالإضافة إلى بعض الكتب والأفلام القديمة».

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