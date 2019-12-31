تأخر إقلاع الرحلات في مطار ترودو بمونتريال

طالبت وكالة مطارات مونتريال اليوم، المسافرين بضرورة التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى مطار ترودو وتوقع تأخيرات محتملة، حيث بدأ موظفو التزود بالوقود النقابيين إضرابا في الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي).



وذكرت الوكالة - في بيان - أن "مطارات مونتريال تأسف لأن الركاب في مطار مونتريال ترودو الدولي يجدون أنفسهم، من دون أي خطأ من جانبهم، في خضم نزاع عمالي بين شركة (سويسبورت فيولينج) وموظفيها المسؤولين عن تزويد الطائرات بالوقود".



وأضافت "منذ الإعلان عن الإضراب، لم تدخر وكالة مطارت مونتريال أي جهد لتمكين شركة (سويسبورت فويلينج) من نشر خطتها للطوارئ بسرعة، بما في ذلك تزويد المديرين بالوصول إلى المناطق المحظورة حتى يتمكنوا من ضمان استمرار أنشطة تزويد الطائرات بالوقود في المطار".



واشارت إلى اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الوضع. كما قامت دورية المطار و(شرطة مونتريال) بنشر تدابير لضمان الأمن واستمرار العمليات.

