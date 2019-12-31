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بدلا من 65.. تخفيض تذكرة حديقة الحيوان لـ5 جنيهات الثلاثاء

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة للإنتاج الحيواني، إن الوزارة قررت إلغاء إجازة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء المقبل، وفتحها أمام جميع المواطنين الراغبين في التنزه بـ 5 جنيهات فقط، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية قرارًا برفع قيمة التذاكر لبعض الشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية التي ترغب في زيارة الحديقة في أيام الإجازات لـ65 جنيهًا ولكن جرى تعطيل هذا القرار يوم الثلاثاء المقبل، لموافقته عيد الميلاد المجيد.

وأوضح أن الحديقة ستقدم كافة الخدمات للمواطنين يوم الثلاثاء المقبل بـ 5 جنيهات فقط دون أي زيادة في الخدمات.

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