-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

9 فبراير.. نظر عدم دستورية مواد البلطجة في «العقوبات»

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عماد سليمان
طباعة
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 9 فبراير 2020، الدعوى للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.
مادة 375 مكررًا:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
مادة (375) مكررا ( أ)
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: «هو أنا قاتلك قتيل.. عايز مني إيه»

منذ حوالي 22 ساعة

«90 دقيقة» يفضح ادعاءات «ناشط البويه»: هذا ما سجلته الكاميرا

منذ حوالي 21 ساعة

قصة «عارية ليفربول» في الأهرامات: نشرت الفيديو وطارت لموسكو

منذ حوالي 4 ساعات

السيسى يصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء «جامعة رشيد»

الصور

image description

محافظ الغربية: نقل رئيس الوحدة المحلية بالشين لسوء الأداء

image description

أسعار بابا نويل و«شجرة الميلاد» بالمحلات (صور)

image description

شباب وسط البلد يستقبلون عام 2020 بـ«السيلفى» مع «بابا نويل»

image description

احتفالات رأس السنة تنعش سوق الخمور ( صور)

image description

حكاية «عم حسين» مع احتفالات رأس السنة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

موعد مشاركة «كهربا» مع الأهلي في الدوري

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: «هو أنا قاتلك قتيل.. عايز مني إيه»

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

دراسة: السكريات تفرز هرمونات منبه تدفعك للاستيقاظ

أعراض خطيرة للأحذية الرياضية الحديثة

احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين تتوقف على سلوك المدخن

الرئيس نيوز

مدبولى: قطاع الطيران المدنى يمتلك إمكانيات هائلة للغاية

البنتاجون يعلن إرسال قوات إضافية إلى بغداد لحماية السفارة الأمريكية

الأسد: معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب

بدء استخراج الغاز من حقل ليفاثان الإسرائيلي

منوعات

10 طرق.. كيف تستقبل 2020 بإيجابية؟

طالبة روسية.. تعرف على شبيهة "جينيفر لوبيز"

أغرب 9 طقوس عالمية للاحتفال بالعام الجديد

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

كشكول

بالصور.. التعليم الفني بأسيوط ينفذ مبادرة لتجميل الشوارع

وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب مهارات اللغة الفرنسية بالمديرية

بالصور.. "الفيومى" يجتمع بموجهى العموم استعدادا للامتحانات

غدا.. توقف امتحانات الفصل الدراسي الأول بمناسة رأس السنة الميلادية

إسلام سياسي

القصة الكاملة لمحاولات التمرد على المجلس الأعلى للصوفية فى مصر

الرفاعية الصوفية تتهم متزعم «التمرد الصوفي» بتلقي تمويل خارجى لضرب الطرق الصوفية

خبير حركات إسلامية: أردوغان يسعى لجعل ليبيا ساحة صراع لتصفية حسابات

قيادي إخواني منشق: صناعة الكائن اللامنتمي هدف مخطط التنظيم الدولي في المنطقة العربية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

«حلوة الشوارع كدا» ديوان جديد لـ أشرف عبدالهادي

زاهي حواس ينضم لمبادرة «سفراء المعرض»

الخميس.. ندوة لمناقشة مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية

لقاءات أدبية وعروض فنية بثقافة سوهاج

صفحتنا ع الفيس بوك