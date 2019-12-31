كنيسة قصر الدوبارة تحتفل برأس السنة (فيديو)

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.







بدأت الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، مساء اليوم، احتفالها الأول برأس السنة الميلادية.وشارك فريق ترانيم الكنيسة وخدمة الكلمة في الفعاليات، على أن يلقي كلمة الحفل القس سامح موريس.ومن المقرر أن تقيم الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة احتفالها الثاني لرأس السنة في التاسعة من مساء اليوم.