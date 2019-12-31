عارية وبها آثار تعذيب.. النيابة تناظر جثة «طفلة أرض اللواء»

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، واقعة العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر عامين ملقاة بصندوق قمامة بمنطقة أرض اللواء، وكانت النيابة في وقت سابق قد أمرت بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت بها.



وانتهت النيابة من مناظرة جثة المجني عليها، وتبين أنها في العقد الأول من العمر عارية دون ملابس، وبها آثار ضرب وتعذيب وكدمات بمناطق متفرقة بجسدها، بالإضافة لآثار إطفاء سجائر بجسدها.



وتسلمت النيابة نتائج تفريغ الكاميرات وتبين من خلالها أنها رصدت ظل أحد الأفراد متواجد بالقرب من موقع العثور على الجثة ولم تكن ملامحه واضحة، لكون الكاميرا التقطت الصورة من على مسافة عدة أمتار.



جاء بتحقيقات النيابة، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من عامل وشقيقه يؤكدون أنهم توجهوا لزيارة والدتهم المريضة، وحال مروره بالقرب من صناديق زبالة بمنطقة أرض اللواء عثروا على جثة طفلة ملقاة، وبها آثار ضرب وكدمات، وعلى الفور أبلغوا رجال الشرطة وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتم التحفظ على الجثة وإخطار النيابة وعمل تحريات حول الواقعة، وسؤال شهود العيان لتحديد هوية مرتكبي الحادث تم تحرير محضر بالواقعة.