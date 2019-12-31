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حوادث

قتل ابنة عشيقته.. إحالة «بواب العجوزة» للجنايات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
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أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية بواب إلي محكمة الجنايات بتهمة تعذيب طفلة عشيقته حتى الموت.

كشفت التحقيقات أن المجني عليها تبلغ من العمر 4 سنوات وصلت إلى مستشفى قصر العيني جثة هامدة، وادعت والدتها سقوطها من علو، إلا أن الأطباء اشتبهوا في الإصابات ووجود شبهة جنائية في الحادث فأبلغوا الشرطة.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة لفحص البلاغ، وتم التحفظ على والدة الطفل التي قررت في بداية أقوالها أن طفلتها أثناء لهوها أعلى السلم سقطت من الطابق الثالث، لكن الكشف الطبي كشف عن وجود آثار ضرب وكدمات وسحجات متفرقة بجسد الطفلة، وبمواجهة ضباط الشرطة للأم اعترفت بأن صديقها هو من انهال ضربا على الطفلة، وساعدها في نقلها إلى المستشفى واختلقا رواية سقوطها من أعلى لعدم مساءلتهما قانونيا.

وأشارت التحريات برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة والمقدم محمد أبوزيد وكيل فرقة وسط الجيزة أن الطفلة أثناء لهوها أحدثت ضجة ما أثار غضب عشيق والدتها حارس عقار، فانهال عليها ضربا بخرطوم حتى أصيب بشدة وفقدت الوعي فأسرع مع والدتها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

وتم القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث للنيابة العامة، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وفور ورود تقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للطفلة المجني عليها قررت إحالته للمحاكمة الجنائية.

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