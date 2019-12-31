بالسحر والدي جي.. «إرادة جيل» يحتفل بمرضى السرطان

أكد حزب إرادة جيل برئاسة تيسير مطر، أن الحزب قام بلفتة إنسانية بناء على تعليمات رئيس الحزب والأمين العام محمد تيسير مطر ونواب رئيس الحزب، وتوجه مجموعة من قيادات الحزب إلى دار إقامة أطفال مرضى السرطان من مختلف المحافظات المقيمين بجمعية حدائق جنة المصطفى.



وأضاف إرادة جيل"، في بيان له اليوم، الحزب احتفل بمئات أطفال مرض السرطان، مشيرًا إلى أنه قدم العديد من الهدايا، للتخفيف عنهم، وقاموا بعمل العديد من الفقرات في الحفل ومنها ساحر ودى دجى.



حيث كان على رأس وفد الحزب "محمد حسن عبده أمين التنظيم، ودكتورة هدى يوسف أمين لجنة الصحة، وأعضاء الحزب منهم خالد رياض وعماد عبدالوهاب وهبة شعراوي، سيدة ريحان، وأحمد مصطفى، ومحمد الحلو".

