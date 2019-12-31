طارق فهمي: مصر تسعى لحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تسعى لحشد المجتمع الدولي والعربي لحل الأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن، ووقف الاقتتال بين كافة الأطراف.

وأشار فهمي، في تصريحات تليفزيونية لفضائية الغد، إلى أن تناغم الموقف المصري والفرنسي إزاء الأزمة سيساهم بشكل كبير في تكوين رأي عام أوروبي ضد الميليشيات المسلحة المدعومة خارجيا.

وتابع أن الموقف المصري محوري ومؤثر في الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن الموقف الروسي سيكون مؤثر أيضا خلال الفترة المقبلة.

وعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم الثلاثاء على مستوى المندوبين، وذلك بناء على طلب مصر لبحث تطورات الأزمة.

وكانت فضائية مداد نيوز السعودية، قد نشرت تقريرا يسلط الضوء على جهود المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبيي، في خلق حشدا دوليا لمواجهة أطماع تركيا في ليبيا.