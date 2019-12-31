وزير الأوقاف: العلوم الدنيوية ثوابها لا يقل عن الدينية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم الانتهاء من المقترح التنفيذي لمؤتمر الشأن العام الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقده، موضحا أنه لن يكون في الشأن الديني فقط ولكن في الشأن العام.



وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته في صالون الأهرام الأول عن الشأن العام والخطاب الديني الذي يعقد بمؤسسة الأهرام، أن أهم محاور المؤتمر هي الشأن العام، والشأن العام السياسي، والشأن العام الاقتصادي، والشأن العام الديني، والشأن العام الاجتماعي وحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن كل محور يضم تفاصيل دقيقة.



وأشار إلى أن اللقاء القادم للصالون عن الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه تم البدء بالشأن العام، لانه أم أن يكون رشيدا فيقود لبناء دولة قوية وتتمتع بالأمن والأمان والتعمير، أو أن يكون وسيلة لعوامل كثيرة مما لا نحب من تدمير وتفجير وبطالة وكسل وركود دافع للتخلف.



وأكد وزير الأوقاف أن أهم القضايا التي تم تحديدها أولا مفهوم العلم النافع، موضحا أن ثواب تعلم الدنيوية لا يقل أهمية عن العلوم الدينية، ومشيرا إلى أن أهل الذكر في القرآن مقصود بها أهل الاختصاص نسأل في الطب أهل الطب ونسأل الهندسية أهل الهندسة والإسلام دعا للعلم العام الذي ينفع الناس في دينهم ودنياهم، وسوف سوف نعطي هيئة الكتاب خلال أيام كتاب بناؤون وهدامون.



وتابع «جمعة» أن القضية الثانية هي مفاهيم يجب أن تصحح مثل قضية الجزية كانت من ضمن المحرمات خوفا من الفتنة، والقضية الثالثة هي قضية الإسلام دين دولة أم لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، مشيرًا إلى أنه تم عمل كتابين الأول فقه الدولة وفقه الجماعة والمبحث الأول فيه إدارة الرسول صلى الله عليه للدولة.



وقدم وزير الأوقاف الشكر بمؤسسة الأهرام وجريدة الأهرام على استضافة الصالون، مؤكدا أن المشاركة فيه شرف كبير، وقدم الشكر علي وزير العصار علي الحضور في الصالون، كذلك الكاتب الصحفي كرم جبر على إدارة اللقاء.