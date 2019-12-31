«مستقبل وطن» بالقاهرة يكرم المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة القاهرة، اليوم، احتفالية كبرى، بمناسبة "اليوم العالمى للمعاق"، وتكريم المتفوقين "رياضيًا، واجتماعيًا، وحفظة القرآن الكريم"، من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتضمنت الاحتفالية، التي أقيمت بالحديقة الدولية بمدينة نصر، عروضا موسيقية لأحد الفرق، وفقرات غنائية وفنية واستعراضية، لفرقة كورال ذوي الاحتياجات الخاصة وألهمم، كما شارك في الحفل الفنان نضال الشافعي، والذي حرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، وإلقاء كلمة بمناسبة مشاركته فى تلك الاحتفالية.



وخلال الحفل، تميزت موهبة طالبة في إبداعاته الفنية من خلال رسم "بورتريه" للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعرضها علي جميع المشاركين في الحفل.



وشارك في الاحتفالية عدد كبير من أعضاء الحزب بالمحافظة، وعدد من الفنانين، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالقاهرة.