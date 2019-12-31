ضبط هارب من 3 أحكام قضائية في القاهرة

طالبت مواطنة من خلال إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها ضد متهم في قضية إيصالات أمانة "بالسجن 3 سنوات"، بالإضافة إلى قيام المذكور بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها.



بالفحص والاستعلام من النيابة المختصة، تبين أن المشكو في حقه (مدير مبيعات بإحدى شركات الكمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) مطلوب التنفيذ عليه في (3 أحكام قضائية "تبديد") من بينها قضية بالحبس ثلاث سنوات لصالح (زوج الشاكية).



بتكثيف الجهود أمكن تحديد محل تواجد المذكور، وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.