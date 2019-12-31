نصائح البابا تواضرس لبدء السنة الجديدة

نشر القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسية؛ على صفحة المركز الإعلامي للكنيسة؛ فيديو لرسائل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للعام الجديد.



وقال البابا تواضروس الثاني في رسائل العام الجديد: «جدد علاقاتك مع الأشخاص فلا تبدأ السنة الجديدة وأنت تحمل خصومات مع أحد؛ فلا تبني في العام الجديد علاقات مصلحة أو منفعة بل أبدا العام الجديد بعلاقات محبة مع من حولك».



مضيفا: أنه مع بداية العام الجديد على كل فرد أن يجدد من خدمته داخل الكنيسة؛ وخلال العام الجديد أعمل على تطوير خدمتك وخدمتك وقلبك.



وتحتفل الكنائس المسيحية المختلفة، اليوم، برأس السنة الميلادية؛ إذا تقيم الاحتفالات بمختلف الكنائس.