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مصر

أبوالحمايل: أردوغان يسعى للبقاء في السلطة حتى 2023

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:52 م
أردوغان
أردوغان
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قالت الدكتورة شيماء أبوالحمايل، المحللة الاستراتيجية، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس التركي يدعم الإرهاب لظنه بأنه هو أداة من أدوات السياسة الخارجية يمكن توظيفه لتحقيق أهداف أنقرة ومشروع أردوغان الشخصي، لافتًا إلى أن الرئيس التركي يسعى للبقاء في السلطة لأطول مدى زمني ممكن لإعلان جمهورية ثانية في عام 2023.

أضافت أبوالحمايل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التدخل العسكري التركي في ليبيا له مساس مباشر بالأمن القومي المصري، بشكل خاص والعربي بشكل عام، مؤكدة أن مصر لم ولن تسمح بأي شكل من الأشكال، باستغلال تركيا لدولة ليبيا الشقيقة، كقاعدة للإرهابيين للقيام بعملياتهم الهدامة الخسيسة بهدف زعزعة استقرار المنطقة.

أضافت: أن مصر دائمًا وأبدًا تساند الدول العربية الشقيقة، ضد أي محاولة تدخل تمس الأمن القومي العربي وانعكس ذلك حول الأزمة الليبية الأخيرة بتوجيه مُذكرة رسمية لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ من أجل مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، داعية لاتخاذ موقف عربي وحاسم في هذا الشأن.

أشارت إلى أن هناك محاولات فاشلة لأردوغان للتدخل في الدول العربية مثلما حاول من قبل في السودان، وكذلك في سوريا، لكن فشل بعدما قام بتدميرها، مؤكدًا أن كل هذه المحاولات الفاشلة من أردوغان تؤدي إلى انهيار الاقتصاد التركي.

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