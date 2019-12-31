-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7 يناير.. استئناف جلسة استماع بـ«الشيوخ الفرنسي» بشأن الإخوان الإرهابي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:51 م
الإخوان
الإخوان
هالة أمين
طباعة
استمعت لجنة التحقيق حول مكافحة التطرف في مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى شهادة برنارد روجيه، أستاذ بجامعة السوربون نوفيل - باريس 3 والعضو البارز في المعهد الجامعي بفرنسا، في جلسة مطولة، سيستكملها مجلس الشيوخ في 7 يناير المقبل.

وأدارت الجلسة ناتالي ديلاتري نائبة رئيس لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام واللوائح والإدارة العامة بمجلس الشيوخ، ووجهت سؤالها لروجيه بصفته متخصص في الإسلام السياسي، عن تسلل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى المجتمع الفرنسي، وقال روجيه إنه لمحاربة التطرف في فرنسا لابد من القضاء على تعاليم السلفية وخاصة الإخوان.

وأضاف روجيه، أن إيديولوجية الإخوان فرضت نفسها في العالم الإسلامي وفي أوروبا على مدى السنوات الثلاثين الماضية، موضحا أن عناصر الجماعة الإرهابية بدأوا في التسلل إلى المؤسسات الفرنسية في السبعينيات من القرن الماضي، ولكن بدأ ظهور تأثيرهم في عام 1989، وظهر اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF) المرتبط بالجماعة.

وأشار روجيه إلى أن الجماعة أثرت على المسلمين في فرنسا، لأنها روجت للإسلام كأيديولوجية داخل المجتمع الفرنسي، مثيرا نقطة مهمة وهي أن طريقة الإخوان في التسلل هي في الأسلوب الناعم فهم في البداية يؤكدون أنهم يحترمون القوانيين لكن هذا غير صحيح.

وكشف روجيه عن أن هناك شبكة كبيرة ولها مهام موزعة بشكل جيد من الإخوان والسلفيين داخل المؤسسات الفرنسية، والتي تمثل مجموعات الضغط السياسي، مع وجود مسؤولين فرنسيين منتخبين في البلديات الفرنسية لهم علاقات مع الجماعة.

وعن تغلل الإسلام السياسي في النظام الفرنسي، قال روجيه إن هذا حقيقي من خلال الكتب والخطب والدروس والمؤتمرات التي يقومون بنشرها وبثها طوال الوقت، وهي الطريقة نفسها التي يقومون بها في مصر.

وأوضح روجيه أن عناصر الإخوان يسعون إلى إنشاء انقسامات بين الشعب الفرنسي، وحتى عن طريق نسائهم وهو الأمر نفسه الذي تقوم به في بلدان أخرى منذ فترة طويلة.

وأكد روجيه أن عناصر الجماعة والتنظيمات المرتبطة بالإخوان يتمركزون في ضواحي باريس وعادة ما يتواجد هناك مجتمعات من أصول شرقية وتحديدا من حوض البحر المتوسط، وهناك علاقات بينهم وبين تركيا أيضا، مختتما: "يبدو لي أن السيطرة على المسلمين في الشرق الاوسط وأوروبا هي هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

بمناسبة العام الجديد.. صرف معاشات يناير غدًا

منذ ساعة و نصف

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: «هو أنا قاتلك قتيل.. عايز مني إيه»

منذ حوالي 20 ساعة

أسرة قتيل بطلق ناري تٌحطم محتويات «قصر العيني الفرنساوي»

منذ ساعة و نصف

موعد مشاركة «كهربا» مع الأهلي في الدوري

الصور

image description

محافظ الغربية: نقل رئيس الوحدة المحلية بالشين لسوء الأداء

image description

أسعار بابا نويل و«شجرة الميلاد» بالمحلات (صور)

image description

شباب وسط البلد يستقبلون عام 2020 بـ«السيلفى» مع «بابا نويل»

image description

احتفالات رأس السنة تنعش سوق الخمور ( صور)

image description

حكاية «عم حسين» مع احتفالات رأس السنة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

موعد مشاركة «كهربا» مع الأهلي في الدوري

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: «هو أنا قاتلك قتيل.. عايز مني إيه»

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

دراسة: السكريات تفرز هرمونات منبه تدفعك للاستيقاظ

أعراض خطيرة للأحذية الرياضية الحديثة

احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين تتوقف على سلوك المدخن

الرئيس نيوز

مدبولى: قطاع الطيران المدنى يمتلك إمكانيات هائلة للغاية

البنتاجون يعلن إرسال قوات إضافية إلى بغداد لحماية السفارة الأمريكية

الأسد: معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب

بدء استخراج الغاز من حقل ليفاثان الإسرائيلي

منوعات

10 طرق.. كيف تستقبل 2020 بإيجابية؟

طالبة روسية.. تعرف على شبيهة "جينيفر لوبيز"

أغرب 9 طقوس عالمية للاحتفال بالعام الجديد

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

كشكول

بالصور.. التعليم الفني بأسيوط ينفذ مبادرة لتجميل الشوارع

وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب مهارات اللغة الفرنسية بالمديرية

بالصور.. "الفيومى" يجتمع بموجهى العموم استعدادا للامتحانات

غدا.. توقف امتحانات الفصل الدراسي الأول بمناسة رأس السنة الميلادية

إسلام سياسي

القصة الكاملة لمحاولات التمرد على المجلس الأعلى للصوفية فى مصر

الرفاعية الصوفية تتهم متزعم «التمرد الصوفي» بتلقي تمويل خارجى لضرب الطرق الصوفية

خبير حركات إسلامية: أردوغان يسعى لجعل ليبيا ساحة صراع لتصفية حسابات

قيادي إخواني منشق: صناعة الكائن اللامنتمي هدف مخطط التنظيم الدولي في المنطقة العربية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

«حلوة الشوارع كدا» ديوان جديد لـ أشرف عبدالهادي

زاهي حواس ينضم لمبادرة «سفراء المعرض»

الخميس.. ندوة لمناقشة مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية

لقاءات أدبية وعروض فنية بثقافة سوهاج

صفحتنا ع الفيس بوك