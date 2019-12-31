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موعد مشاركة «كهربا» مع الأهلي في الدوري
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:46 م
كهربا
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خرج محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي الجديد، من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة مصر المقاصة غدا، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الممتاز.
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