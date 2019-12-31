«حلوة الشوارع كدا» ديوان جديد لـ أشرف عبدالهادي

صدر حديثا عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع ديوان «حلوة الشوارع كدا» للشاعر أشرف عبدالهادي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



وقال أشرف عبدالهادي عن الديوان: «الديوان يتحدث في المجمل عما يدور في الشوارع من أكثر من جهة وأكثر من نظرة شعبية وشاعرية، مثل المجتمع الشعبي والمثقف ومن يحب ومن يستبعد الأمر ومن أحب وارتبط ومن أحب وفشل، ومن هو تائه في الطرقات، ومن فقد ومن المفقود».



وأضاف عبدالهادي في تصريح خاص لـ"الدستور": "تعمدت أن يكون اسم الديوان مفتوحا فلا هو إجابة ولا سؤال، فما الذي تعنيه جملة "حلوة الشوارع كدا"، هل هو سؤال أم خبر، والديوان كتبت قصائده في الفترة من 2017، وحتى 2018.



واختتم: "في النهاية فقد تنوعت النصوص للديوان ما بين الصعيدي وما هو مبني على فلسفة، وآخر عن المشاعر والكثير".