استعدادات أمنية لاحتفالات رأس السنة في الإسكندرية

رفعت مديرية أمن الإسكندرية حالة الاستعداد القصوى، لتأمين احتفالات رأس السنة وقداس أعياد الميلاد.



وشهدت مداخل ومنافذ الإسكندرية انتشارًا أمنيًا مُكثفًا مع تشديد الرقابة، فضلا عن الانتشار الأمني بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، وتكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، في كافة الشوارع والميادين بالإسكندرية، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.



كما دفع مدير أمن الإسكندرية، بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة؛ لتفتيش محيط الكنائس ودور العبادة وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.