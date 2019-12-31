كاتدرائية مارمرقس تبدأ احتفالات رأس السنة

ترأس الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، اليوم، احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برأس السنة الميلادية بكاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بالكويت.



وتحتفل الكنائس المسيحية اليوم برأس السنة الميلادية؛ إذ تقيم الصلوات والاحتفالات بمختلف الكنائس على أن تختتم بصلوات القداس الإلهي صباح غد الأربعاء.



من ناحية أخرى، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد مطلع يناير 2020 مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدًا يومي الأربعاء والجمعة.