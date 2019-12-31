هكذا هنأت وفاء الكيلاني متابعيها برأس السنة

حرصت الإعلامية وفاء الكيلاني، على تهنئة متابعيها برأس السنة بصور خاصة جمعتها بزوجها الفنان السوري تيم حسن.



وعلقت وفاء الكيلاني على الصور قائلة: "يا رب تبقى سنة خير ورضا على الكل، بلادنا وأهلنا وولادنا وحبايبنا وكل من تفاءل وقال أمين، كل سنة وقلوبكم مليانة حب ورضا".



وحصدت التدوينة على العديد من التعليقات التي هنأتها بقدوم السنة الجديدة، وكذلك أشادوا برومانسيتها مع زوجها الفنان تيم حسن.



وكان آخر أعمال وفاء الكيلاني، برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية mbc مصر، واستضافت فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.



يذكر أن الفنان تيم حسن، احتفل بعقد قرانه على وفاء الكيلاني، في شهر مايو عام 2017، بالقاهرة وسط حضور عائلتها.



من ناحية أخرى، يشارك الفنان تيم حسن، في مسلسل "العميد"، وهو من تأليف وإخراج باسم السلكا وبطولة كاريس بشار، بديع أبوشقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان ومجد مشموشي ورودني حداد.



كما يستعد لتصوير الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة 4"، والذي يشاركه في بطولته الفنانة السورية ديما قندلفت، الفنانة السورية منى واصف، وعبدو شاهين وعدد كبير من النجوم.

