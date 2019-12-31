«الإفتاء» توضح حكم قائمة المنقولات إذا مات الزوج قبل الدخول

أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها عن قائمة المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول.



وقالت الإفتاء في رد نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها؛ فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيها مِن تَرِكته قبل تقسيمها حتى ولو كانت وفاته قبل الدخول، ثم تقسم تَرِكته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه.

