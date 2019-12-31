سارة نخلة تحصل على حكم جديد ضد طليقها

وجهت الفنانة السورية سارة نخلة، رسالة خاصة للقضاء المصري وذلك بعد الحكم الجديد الذي فازت به اليوم ضد طليقها الفنان أحمد عبدالله محمود.



وقالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "شكرا للقضاء المصري العادل النزيه شكرا للمستشار عاصم قنديل حكمت محكمة الأسرة بنفقة زوجية بمبلغ 10 آلاف جنيه شهريا قابلة للزيادة مع الاستئناف".



وأضافت: "يعني دلوقتي كل شهر بيعدي بعشر آلاف جنيه دا بس عشان اللي يحاول يمرمط واحدة ويسيبها متعلقة على ذمته وسنتين ونص ما يصرفش عليها مليم وسايبها لأهلها يصرفوا عليها، دا غير الحكم النهائي بالسجن سنتين بسبب فلوسي اللي واخدها مني ومش عايز يرجعها ودا غير إنه هربان طبعًا".



وتابعت: "أرجوكم يا بنات أرجوكم ما تتنازليش عن حقوقك وما تتكسفيش تطلبي حقك عشان اللي كلوا حقنا ما اتكسفوش وهم بياكلوه، وبعد اذنكو مش عايزين كلام من بتاع العشرة يا سارة والعيش والملح عشان شبعنا كلام من بدري تعالوا عيشوا مكاني أو انزلوا جلسة من جلسات محكمة الأسرة في عز الحر في رمضان وأنا عندي تصوير وعايزة ألحق المحكمة وألحق أكل عيشي وهو عايش حياته عادي وبيتوعدلي هو وأمه وكل شوية يعملولي قواضي جديدة وأطلع براءة منها... جربوا تعيشوا مكاني بعدين اتكلموا يحيا العدل وتحيا مصر".

