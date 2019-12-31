خطة تأمين الملاهي الليلية والكازينوهات في رأس السنة بالجيزة

أعدت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.



وتضمنت الخطة التي أعدها العميد طارق حمزة، مدير مباحث الآداب بالجيزة، والعقيد محمد غراب وكيل مباحث آداب الجيزة، حصر جميع الملاهي الليلية والكازينوهات في شارع الهرم، التي تخضع لأقسام الطالبية والعمرانية والمهندسين والدقي وأكتوبر والمراكب السياحية على طول الكورنيش، وتم توزيع الضباط على جميع المحلات السياحية وغير السياحية.



وتعد الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات، ويتم تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث بقيادة اللواء محمود السبيلي وتحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حيث تتم ملاحظة الحالة الأمنية حول تلك المحلات، فضلا عن انتشار رجال المرور، لتسيير الحركة والتمشيط الدوري لخبراء المفرقعات.